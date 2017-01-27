Burcu bilmecesi

Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden manken Burcu Çağlayan davasında gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Genç manken, 7 yıl önce sevgilisi İbrahim Tokgöz'e ait 5'inci kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından sevgilisi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ancak savcılık 3 yıl sonra Burcu Çağlayan'ın bolkandan atıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine İbrahim Tokgöz, 6 yıl sonra ifade vermek için gittiği adliyede tutuklandı. Davanın dünkü duruşmasında dinlenen tanıklar şok bir iddia ortaya attı. Genç mankenle aynı iş yerinde çalışan Yaşar T., tanık sıfatıyla konuştu. Arkadaşının ölümünden bir süre önce tecavüze uğradığını belirten Yaşar T., şunları anlattı: "Bir gün işe geldiğimde Burcu koltukta uyuyordu. Uyandırdım, beni görünce ağlamaya başladı. Tecavüze uğradığını söyledi. Burcu, 'Akşam birileri tarafından alındım. Beni İbrahim Tokgöz'e götüreceklerini söylediler. Sabah uyandığımda başka birinin kollarındaydım' dedi, ama bu kişinin ismiyle ilgili bilgi vermedi."



TURİZMCİYE DAVA

Burcu Çağlayan'ın tecavüze uğradığına ilişkin tanık beyanı üzerine şüpheli turizmci Başer Ö. hakkında, Antalya 2'nci Ceza Mahmesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Başer Ö., kendisini şöyle savundu: "İbrahim Tokgöz dışında Burcu'nun İbrahim adlı bir başka arkadaşı daha vardı. Bir akşam kendileriyle bir gece kulübünde karşılaştım. Burcu sarhoştu. Burcu'yu Pınar A. ve İbrahim adlı arkadaşıyla birlikte aracımla Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmana bıraktım. Ben içeri girmedim. Kapıdan döndüm. Bu ev kimin onu da bilmiyorum." Cumhuriyet savcısı ise sanık Tokgöz'ün hem hürriyeti tahditten, hem de cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz yargılanan Başer Ö., ise savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti. Duruşma ertelendi.



SEVGİLİSİ CEZAEVİNDE

Burcu Çağlayan'ın sevgilisi İbrahim Tokgöz (sağda) olaydan sonra gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak 6 yıl sonra savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.











