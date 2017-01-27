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Benzettiler!

Benzettiler!
Nevşehir'de bıçaklanan Berkay Sertbakatan (16), kendisini Tolga Çiftlikaya'nın bıçakladığını öne sürerek şikayetçi oldu. Ancak şüpheliyi tam teşhis edemedi. Savcılık takipsizlik kararı aldı. Berkay Sertbakan ve öğretmen babası Mehmet Sertbakan, geçen Pazartesi yolda yürürken, Tolga Çiftlikaya'yı görünce polisi aradı. Gence saldırıp öldüresiye dövdü. Dayak yiyen Tolga, "Arkadaşımla yemek yedikten sonra otobüse yetişmek için yürürken arkamdan biri seslenip kolumdan tuttu. 'Ne oldu abi diye' sordum. O sırada karşıdan gelenler bana saldırdı. Aldığım darbeleri hatırlamıyorum. Bilincim yeni yeni gelmeye başladı. Berkay S. 2-3 ay önce bıçaklanmış. Beni saldırgana benzetmişler. Biz yüzleşmek istedik ama yüzleştirilmedik." dedi. Baba Sertbakan ise, "Oğlumu Tolga Çiflikaya bıçakladı. Kocaman adam, kendini kimin bıçakladığını bilmez mi? Yaşadıklarımız aklımıza gelince sinirlerimize hakim olamadık." diye konuştu.

Alpaslan KÖRÜK
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