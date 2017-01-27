Benzettiler!

Nevşehir'de bıçaklanan BerkaySertbakatan (16), kendisini Tolga Çiftlikaya'nınbıçakladığını öne sürerek şikayetçioldu. Ancak şüpheliyi tam teşhis edemedi.Savcılık takipsizlik kararı aldı. Berkay Sertbakanve öğretmen babası Mehmet Sertbakan,geçen Pazartesi yolda yürürken, TolgaÇiftlikaya'yı görünce polisi aradı. Gence saldırıpöldüresiye dövdü. Dayak yiyen Tolga,"Arkadaşımla yemek yedikten sonra otobüseyetişmek için yürürken arkamdan biriseslenip kolumdan tuttu. 'Ne oldu abi diye'sordum. O sırada karşıdan gelenler banasaldırdı. Aldığım darbeleri hatırlamıyorum.Bilincim yeni yeni gelmeye başladı. BerkayS. 2-3 ay önce bıçaklanmış. Beni saldırganabenzetmişler. Biz yüzleşmek istedik amayüzleştirilmedik." dedi. Baba Sertbakanise, "Oğlumu Tolga Çiflikaya bıçakladı.Kocaman adam, kendini kimin bıçakladığınıbilmez mi? Yaşadıklarımız aklımızagelince sinirlerimize hakim olamadık."diye konuştu.
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