Başbakan'dan CHP'ye sert tepki

GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. 'Efendim rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor.' Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor, biri ayağını kaldırıyor biri aynı yere basıyor" dedi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Gençlerimizin hakları olan yatırımları yapmamız lazım. Bizim gençliğimiz yoksunlukla geçti. Gençlere her türlü kaynağı sağlamak istiyoruz. Gençlerimiz adına heyecan verici bir gündeyiz. Bugün hep beraber, Gençlere Destek Programı(GENÇDES) projesini hayata geçiriyoruz.

Hergün birçok yenilikle karşı karşıya kalıyoruz. Keşke bu imkanlar bizim elimizde de olsun diye düşünmeden edemiyoruz. Yoksulluktan dolayı hayallerinden vazgeçmek zorunda olan pek çok insan oldu. Birçok insan düşüncelerini yolun başında kaybetti. İşte bu çok müstesna gördüğüm projeyi çıkış noktası buluyorum. Türkiye'nin gençleri umutlarını yaşatsın, fikirlerini gerçeğe dönüştürsün istiyoruz.

Bu proje ile gençlerimizin kültüre, sanata ilgisi çok daha artacak. Eserler ortaya çıktıkça başka gençlere de ilham verecek. Projeleri olmayan gençlerimiz de hayal kurmaya başlayacaklar. Biz hükümet olarak her zaman yanlarında olacağız. Geçen yıl farklı sanat dallarında 91 projeye 8 milyon yatırdık. 2017 yılında 54 milyon tutarında bir kaynak veriyoruz. Bu yıl müzik alanındaki projelere de destek veriyoruz. Gençlerimizi proje geliştirmeye davet ediyorum.

Bir ülke sadece hastaneleri, yolları, hava alanları ile gelişmiyor. İnsan geliştirmezsek kurduğumuz yapılar atıl kalır. Türkiye'nin, insan kalitesini üst seviyeye çıkaracak yatırımları daha çok yapması lazım. Gençlerimizin kültür ve sanata ilgisi büyük. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü, kültür ve sanat dağarcığını genişleten gençlere ihtiyacımız var. Her türlü maddi imkanı ve teknolojiyi kullanan nihayetinde insandır. Elinizdeki imkanları kullanamıyorsanız, bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz. Maddi güç ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlarla nasıl insanlık dışı suçların işlendiğine şahit oluyoruz. İnsan yetiştiremiyorsanız elinizdeki güç büyük bir tehdide dönüşür.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ...

Biz gençlerimiz, insani değerlerini yitirmesinler daima iyiye güzele yönelsinler istiyoruz. Bu potansiyel zaten genç insanların hamurunda var. 2002 yılından bu yana gençlerimize destek olmak için büyük bir gayret içindeyiz. 15 yıldır verilen desteklerle projelerle gençlerimizi önünü açıyoruz. Türkiye'nin yarınları demek, Türkiye'nin nesilleri demek. GENÇDES projesi sembolik değeri olan bir projedir. Gençlerimizi yormadan enerji ve heyecanlarını tüketmeden hayallerini gerçeğe dönüştürecek imkanları hazırlayacağız. Bahtiyar olacağız çünkü Türkiye'nin en büyük gücünün bu taze zihinler olduğunu biliyoruz. Bu projeyle Türkiye'nin geleceğine damga vuracak büyük kültür adamları kadınları ortaya çıkacak.

Hepimizin amacı gençler. Geleceğimiz olan gençler. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak olan gençler. Gençlere daha çok yatırım yapacağız. Gençlere yapılan hiçbir yatırım boşa yapılmış bir yatırım değildir. Gençlerimiz bu imkanları en iyi şekilde kullanacak ve beklentilerimizi aşan çok değerli eserler ortaya çıkaracak. 15 yılda neler yaptık; 2016 yılı itibariyle Dünya Miras Listesi'ne 10 adet kültür varlığını sokmayı başardık. 2010 yılında kültür merkezi sayımız 110'a çıktı. Eskiden kütüphanelere girmek festivaldi. Bilgi toplumunda bilgiye erişmede, dünya ortalamasının üzerine çıktık. Avrupa ortalamasını yakaladık.



"HDP AYAĞINI KALDIRIYOR CHP BASIYOR"

​Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. 'Efendim rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor.' Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor, biri ayağını kaldırıyor biri aynı yere basıyor. Mecliste de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da 'hayırcılar' korosuna katılacaklar. Peki ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün. Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor.