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Başbakan dev proje için tarih verdi

; 10,5 buçuk milyar dolarlık için "İnşallah bu sene 18 Mart'ta bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyoruz" dedi.

Başbakan dev proje için tarih verdi
Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda dün ihalesi gerçekleştirilen ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi büyütmek için canla başla çalışıldığını kaydeden Yıldırım, "Büyük projelerin biri bitmeden diğerine başlıyoruz. Bunlardan biri de Çanakkale 1915 Köprüsü. Köprü ve otoyollarıyla birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10,5 milyar dolarlık bir proje. Dünyada kriz günden güne derinleşirken Türkiye büyük projelere başlıyor ya da onları hizmete alıyor. Çanakkale Köprüsü de mega bir projedir. Dikmeler arası açıklığı en fazla olan bir köprü. Cumhuriyetimizin 100. yılına yetişecek olan köprünün dikmelerinin arasındaki açıklık 2023 metre olacak. Düşmana boğazın sularını dar eden ecdadımıza yakışır bir eseri de kazandırmanın milletçe mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. 18 Mart'ta bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyoruz" diye konuştu.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 14:51
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