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Arda'nın '' demesi İngilizlere fena koymuş!

Ardanın evet demesi İngilizlere fena koymuş!

İngiliz İndependent gazetesi, 'ın da oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayımladı.

İndependent haberinde, Arda Turan'la Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekti. Arda Turan'ın ileride siyasete girmeyi düşünebileceğini ancak Hakan Şükür olayına dikkat edebileceğini yazdı.

Türk futbol taraftarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olmadığıni iddia eden gazete, geçmişte tribünde yaşanan bazı provokatif olayları örnek göstererek bu tezini desteklemeye çalıştı.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 22:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehmetcik46 Mehmetcik46

dünyada geçmişi en çok kirli bir ülke varsa oda ingilteredir sömürgeci kan emici ingiltere afrikalı ülkeleri kene gibi kemiren ingiltere dünyanın yüz karası ingiltere elbetteki kudurursunuz elbetteki koyar size nerede bir savaş var ise altından mutlaka bir ingiliz çıkar kan emici pislik ülke

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.01.2017 01:50
yşl yşl

hoşunuza mı gitmedi hain ingilizler

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.01.2017 01:19
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