İngiliz İndependent gazetesi, Arda Turan'ın referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayımladı.
İndependent haberinde, Arda Turan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekti. Arda Turan'ın ileride siyasete girmeyi düşünebileceğini ancak Hakan Şükür olayına dikkat edebileceğini yazdı.
Türk futbol taraftarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olmadığıni iddia eden gazete, geçmişte tribünde yaşanan bazı provokatif olayları örnek göstererek bu tezini desteklemeye çalıştı.
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dünyada geçmişi en çok kirli bir ülke varsa oda ingilteredir sömürgeci kan emici ingiltere afrikalı ülkeleri kene gibi kemiren ingiltere dünyanın yüz karası ingiltere elbetteki kudurursunuz elbetteki koyar size nerede bir savaş var ise altından mutlaka bir ingiliz çıkar kan emici pislik ülke
hoşunuza mı gitmedi hain ingilizler
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