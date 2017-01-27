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Araba fiyatına güvercin

Araba fiyatına güvercin
Bursa Karacabey Kanarya ve Güvercin Severler Derneği'nde, "yetenekli kuşlar" ihale usulüyle satıldı. Güvercinleri satın almak isteyen kuş seveler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. "Taklacı güvercin" olarak bulunan 'Karakuyruk Mardin' cinsi kuş, 18 bin liraya alıcı buldu. 20 bin liradan satışa sunulan güvercini pazarlıklar sonucu 2 bin lira indirimle alan vatandaş, bu cins kuşların Türkiye'de sadece Cavit Çetin'de bulunduğunu açıkladı.
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