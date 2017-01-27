Araba fiyatına güvercin

Bursa Karacabey Kanaryave GüvercinSeverlerDerneği'nde,"yetenekli kuşlar" ihale usulüyle satıldı. Güvercinleri satın almak isteyen kuş seveler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. "Taklacı güvercin" olarak bulunan 'Karakuyruk Mardin' cinsi kuş, 18bin liraya alıcı buldu. 20 bin liradan satışasunulan güvercini pazarlıklar sonucu 2 binlira indirimle alan vatandaş, bu cinskuşların Türkiye'de sadece Cavit Çetin'debulunduğunu açıkladı.
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