ALPER LPI radar, TCG Bayraktar'da kullanılacak

Yapımına 2013 yılında başlanan ve yüzde 71 oranında yerli imkanlarla üretilen amfibi harp gemisi TCG Bayraktar LST ile ilgili Milli Savunma Bakanlığın'dan bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre ASELSAN tarafından üretilen ve her türlü su üstü hedefinin tespitini sağlayan ALPER Gemi LPI Radarı, Bayraktar'da kullanılacak.

ALPER LPI Radar Sistemi Askeri gemilerin savaş zamanında seyir radarı olarak kullanımına yönelik geliştirmiş bir sistem.







ALPER radarının LPI özelliği, geminin çevresindeki hedefleri tespit ederken düşman gemiler tarafından tespit edilememesi için önemli.

Ayrıca Savaş Yönetim Sistemleri ve mevcut seyir radarları ile entegre edilerek her türlü deniz platformunda ortak konsol üzerinden kullanım olanağı sağlıyor.





DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Bayraktar, Türkiye'de yapılan en büyük savaş gemisi. Ayrıca LST sınıfı tank çıkarma gemileri arasında dünyada yapılmış en büyük gemi. Türk mühendislerin ürünü olan geminin boyu 140 metre ve 20 tank alabiliyor. 15 ton helikopter indirme kapasiteli bir piste de sahip. 1200 ton yük taşıyabilen gemi, kendi alanında benzeri görülmemiş bir özelliğe sahip. Üst binası balistik korumalı ve biyolojik/kimyasal saldırılarda personele tam koruma sağlıyor.