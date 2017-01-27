Alçak ses!

Türk polisi, büyük bir başarıya imza attı. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı mekanı basan terörist Abdulkadir Masharipov'u kıskıvrak yakaladı. Hainin İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu yoğunlaştırıldı. Masharipov'un ifadesi öncesi İstanbul polisi ile yaptığı mülakatın detayları ortaya çıktı. İşte katilin açıklamaları: "Özbekistan İslam Hareketi içerisinde bulunuyordum. Bu hareket adına kamuoyunda propaganda yapmakla görevliydim. Örgütün propaganda videolarını YouTube'a yüklüyordum. Silahlı eğitimi bu grup içerisinde aldım. Daha sonra bu grupla fikir ayrılığına düştüm. Afganistan'a oradan Pakistan'a ve son olarak ise İran'a geçtim. DEAŞ ile İran'da tanıştım. İran üzerinden Ağrı güzergahını kullanarak illegal yollardan Türkiye geldim. Eşim ve iki çocuğum yanımdaydı. Konya'ya geldim ve saldırı talimatını buradayken Rakka'daki DEAŞ emirinden aldım. Talimat, Telegram üzerinden ses dosyadı olarak ulaştı. Bombalı saldırı planladık ama sıkı güvenlik tedbirleri sebebiyle bunu başaramadık.
'SİLAHLARI ARKADAŞIM GETİRDİ'
Olayda kullandığım Kaleşnikofu ve şarjörleri bir arkadaşım Zeytinburnu'ndaki hücre evine getirdi ve bana teslim etti. 16 Aralık günü İstanbul'a gelmiş ve 29 Aralık'a kadar Kayaşehir'de İlyas'ın evinde kalmıştım. Bu tarihte Kayaşehir'deki evden ayrıldım. Saldırıdan sonra oğlumu alıp kaçmayı planlıyordum. Fakat oğlumla buluşamadım. Esenyurt'a geldim ve evdeki kadınlardan bir tanesi ile dini nikah yaptım. Kaçarken eşim ve kızımı yanımda götürmeyi düşünmüyordum, oğlumu götürmek istiyordum."
11 KADIN TUTUKLANDI
Reina katliamının ardından İzmir'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı. Kadın teröristlerin, İzmir'de özellikle turistik bölgelerde eylem yapmayı planladıkları öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.