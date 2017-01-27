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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldıran tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına saldıran terörist tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü üyesi tutuklandı

Turunç, geçtiğimiz pazar günü Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan Turunç'un bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

Şerif Turunç'un çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 15:42
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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kim ula bu vatan haini,şerfsiz,zalim,fesat,korkak ğımılo.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 21:49
Ramba Samba Ramba Samba

Kör testereyle biyiklarinida traş edin kellesini usturaya vurun

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 27.01.2017 20:36
dogru s&#246;yleyen dogru söyleyen

adamın yüzüne bakınca leşini köpekler bile yemez, bu itlerin bu topraklarda, leşlerine bile yer yok..topragı kirletirler, gönderin yunanistana besleyip büyüttükleri köpeklerine köpek mezarlığı yapsınlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 27.01.2017 18:38
ismail ismail

Pislikler Sonunuz Yaklaştı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 27.01.2017 17:34
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