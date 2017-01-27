AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandı
Turunç, geçtiğimiz pazar günü Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan Turunç'un bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.
Şerif Turunç'un çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldıran terörist tutuklandı
AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terörist Şerif Turunç tutuklandı
AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandı
Etiketler: DHKP-C , Şerif Turunç , terörist
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kim ula bu vatan haini,şerfsiz,zalim,fesat,korkak ğımılo.
Kör testereyle biyiklarinida traş edin kellesini usturaya vurun
adamın yüzüne bakınca leşini köpekler bile yemez, bu itlerin bu topraklarda, leşlerine bile yer yok..topragı kirletirler, gönderin yunanistana besleyip büyüttükleri köpeklerine köpek mezarlığı yapsınlar
Pislikler Sonunuz Yaklaştı.
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