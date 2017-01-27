Ağlama kızım her şey bitmedi

Bolu'da iddiaya göre, Abdullah Ç., komşusunun zihinsel engelli kızı 24 yaşındaki Z.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Aynı sokakta oturan 13 yaşındaki R.K. de zanlının kendisini 3 kez taciz etitğini söyledi. Tutuklanan Abdullah Ç.'nin, Ağır Ceza Mahkemesi'nde 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Hakim, Z.K.'nin kendisini savunabilecek ve olayı algılayacak zekaya sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunu okudu. Z.K., sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. R.K. da "Beni 2 kez eliyle taciz etti. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Sanık ise "İkisi de bana iftira atıyor" dedi. Hakim, 6.5 aylık tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Gözyaşlarına boğulan R.K. ve Z.K.'yı aileleri teselli etti. R.K.'nin babası kızına, "Ağlama kızım, daha yargılama bitmedi. O sapık ceza alacak " dedi.