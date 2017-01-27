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n'da temizliği

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında kararı verilen 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Adli Tıp Kurumunda FETÖ temizliği
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında nda çalışan 11 kişinin kullandığı ve örgüt üyesi olduğu tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ların olduğu öğrenilirken, adreslerde bulunan dijital verilere ise el konuldu.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 18:11
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