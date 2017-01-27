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ler için düğmeye bastı

, 'a kaçan lere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını gönderdi.

Adalet Bakanlığı darbeciler için düğmeye bastı

, 'a kaçan askerlere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için iade dosyası hazırladı. Hazırlanan ikinci iade dosyası Yunanistan'a gönderildi.

Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

(Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 12:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

bu yunanlılara güven olmaz adı üstünde yunan

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2017 18:44
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