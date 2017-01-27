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kabusa son

lerin servislerindeki yoğunluğu azaltmak için harekete geçildi. Bakan Akdağ, ‘Alo Hekimim’ hattı kurulacağını söyledi...

Acil kabusa son
Kış aylarında lerin servislerine iğne atsan yere duşmuyor! Hastalar ile doktorları karşı karşıya getiren bu duruma son vermek isteyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir dizi onlem aldıklarını acıkladı. "Bu kapsamda aile hekimlerimizi, belli günler için telefonla vatandaşlarla görüşebilecek hale getireceğiz" diyen Bakan Akdağ, izlenecek yolu şoyle anlattı:

TAVSİYELER VERECEK
"Aile hekimlerimiz, belli gunlerde telefonla vatandaşlarla goruşebilecek. Bir hat olacak aynı 112 hattı gibi ya da bizim 184 hattı gibi. Bu hatlardan karşınıza bir cıkacak. Sizin kendi aile hekiminiz değil, o gun nobetci olan bir aile hekimi cevap verecek. Ona danışabileceksiniz. Size rehberlik yapacak. Eğer ufak bir risk varsa, acile gitmenizi gerektiren, sizi acile yonlendirecek. Değilse bazı tavsiyeleri olacak. Bu sistem Danimarka'da ve İngiltere'de uygulanıyor. Biz de onumuzdeki 6 ay icinde uygulamak icin calışacağız. Aile Hekimleri Dernekleri de sistemi makul karşıladı. Aile hekimlerine, zorunlu nobet tutturulmasının verimli bir iş olmadığını gorduk ve bunu ortadan kaldırdık. Gonullu ucretlendirerek aile hekimlerine nobet tutturabiliriz."

VATANDAŞA DA İŞ DÜŞÜYOR
Acil servislerin gercekten aciliyeti olan hastalara tahsis edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Recep Akdağ, şunları soyledi: "Nezle oldunuz ya da cocuğunuz nezle oldu, hafif bir ateşi var, kırıklığı var. Herkes acil servise giderse orada iş gormek zorlaşır. Vatandaşları reddedemiyoruz. Boyle bir kulturumuz de yok. 'Sen acil değilsin, şimdi git yarın aile hekimine gidersin' denebilir. Danimarka'da yaşasanız, acil olmayan durumla acil servise gece gitseniz, sizi geri ceviriyorlar."
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