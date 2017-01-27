Acil kabusa son

Kış aylarında hastanelerin acil servislerine iğne atsan yere duşmuyor! Hastalar ile doktorları karşı karşıya getiren bu duruma son vermek isteyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir dizi onlem aldıklarını acıkladı. "Bukapsamda aile hekimlerimizi, belligünler için telefonla vatandaşlarlagörüşebilecek hale getireceğiz" diyen Bakan Akdağ, izlenecek yolu şoyle anlattı:
TAVSİYELER VERECEK
"Aile hekimlerimiz, belli gunlerde telefonla vatandaşlarla goruşebilecek. Bir hat olacak aynı 112 hattıgibi ya da bizim 184 hattıgibi. Bu hatlardan karşınıza bir aile hekimi cıkacak. Sizin kendi aile hekiminiz değil, o gun nobetci olan bir aile hekimi cevap verecek. Ona danışabileceksiniz. Sizerehberlik yapacak. Eğer ufak bir risk varsa, acile gitmenizi gerektiren, sizi acile yonlendirecek. Değilse bazı tavsiyeleri olacak. Bu sistemDanimarka'da ve İngiltere'deuygulanıyor. Biz de onumuzdeki 6 ay icinde uygulamak icin calışacağız. Aile Hekimleri Dernekleri de sistemi makul karşıladı. Aile hekimlerine, zorunlu nobet tutturulmasının verimli bir iş olmadığını gorduk ve bunu ortadan kaldırdık. Gonullu ucretlendirerek aile hekimlerine nobet tutturabiliriz."
VATANDAŞA DAİŞ DÜŞÜYOR Acil servislerin gercekten aciliyeti olan hastalara tahsis edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Recep Akdağ, şunları soyledi: "Nezle oldunuz ya da cocuğunuz nezle oldu, hafif bir ateşi var, kırıklığı var. Herkes acil servise giderse orada iş gormek zorlaşır. Vatandaşları reddedemiyoruz. Boyle bir kulturumuz de yok. 'Sen acil değilsin, şimdi git yarın aile hekimine gidersin' denebilir. Danimarka'da yaşasanız, acil olmayan durumla acil servise gece gitseniz, sizi geri ceviriyorlar."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.