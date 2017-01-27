3’lü infaz!

Adana Yüreğir ilçesinde kan donduran bir katliam yaşandı. Alihoca Mahallesi mezarlığında görevli MehmetYıkar, dün sabah yerde bir kişinin hareketsiz yatığını görünce hemen polisi aradı. Ekipler biri aracın içinde, birikapının yanın da biri de 10 metregeride 3 erkek cesediyle karşılaştı. Cesetlerin üniversite öğrencisi EserBinen, oto kaporta ustası Ufuk Altun ile işsiz Refik Bingül'e ait olduğu belirlendi. Gençlerin kendilerini kovalayan başka bir otomobilden kaçarken mezarlığa girdiği ve ağaca çarptığı, kalaşnikof ve tabancayla öldürüldükleri tespit edildi. Katledilen 3 arkadaşın önceki gece yakınlarına eğlenmeye gittiklerini söyleyerek evlerinden ayrıldıkları ancak geri dönmedikleri, kendilerine ulaşamayan ailelerinin de Köprübaşı Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundukları belirlendi. Eser Altun'un bir yakını, "Akşam saat 23.00'de aradığımda birarkadaşının mekanında olduklarınısöyleyip 'eğleniyoruz' dedi. Dahasonra üçünü de aradık ama ceptelefonları çalıyor cevap vermiyordu" diye konuştu. Olay yerinde yapılan inceleme sırasında acı haberi alanölenlerin yakınları mezarlığa akınetti. Polisler tarafından delillerin bozulmaması bölgeye alınmayan aileler, sinir krizleri geçirdi. Üç kişinincesedi otopsi yapılmak üzere AdliTıp Kurumu'na kaldırıldı. Poliskatil veya katilleri bulmak içinçalışmalarını sürdürüyor.
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