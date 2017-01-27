3’lü infaz!

Adana Yüreğir ilçesinde kan donduran bir katliam yaşandı. Alihoca Mahallesi mezarlığında görevli Mehmet Yıkar, dün sabah yerde bir kişinin hareketsiz yatığını görünce hemen polisi aradı. Ekipler biri aracın içinde, biri kapının yanın da biri de 10 metre geride 3 erkek cesediyle karşılaştı. Cesetlerin üniversite öğrencisi Eser Binen, oto kaporta ustası Ufuk Altun ile işsiz Refik Bingül'e ait olduğu belirlendi. Gençlerin kendilerini kovalayan başka bir otomobilden kaçarken mezarlığa girdiği ve ağaca çarptığı, kalaşnikof ve tabancayla öldürüldükleri tespit edildi. Katledilen 3 arkadaşın önceki gece yakınlarına eğlenmeye gittiklerini söyleyerek evlerinden ayrıldıkları ancak geri dönmedikleri, kendilerine ulaşamayan ailelerinin de Köprübaşı Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundukları belirlendi. Eser Altun'un bir yakını, "Akşam saat 23.00'de aradığımda bir arkadaşının mekanında olduklarını söyleyip 'eğleniyoruz' dedi. Daha sonra üçünü de aradık ama cep telefonları çalıyor cevap vermiyordu" diye konuştu. Olay yerinde yapılan inceleme sırasında acı haberi alan ölenlerin yakınları mezarlığa akın etti. Polisler tarafından delillerin bozulmaması bölgeye alınmayan aileler, sinir krizleri geçirdi. Üç kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis katil veya katilleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Murat KARAMAN-Ziya RAMOGLU