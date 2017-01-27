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38 yıl sonra gelen mutluluk

38 yıl sonra gelen mutluluk
"Okumanın yaşı yok" sözü, Tokat'ta gerçekleşti. 5 çocuk 7 torun sahibi Şakire Erdem, 60 yaşından sonra belediyenin açtığı kurslara katılarak okuma-yazmayı öğrendi. Erdem bu sayede, 38 yıl önce eşinin askerdeyken kendisine gönderdiği mektupları okuyabildi. mektupları o dönem başkalarına okuttuğunu söyleyen Erdem, "38 yıl önce eşimin bana yaszdığı mektupları şimdi kendim okuyabiliyorum. Bu çok güzel bir duygu" dedi. Erdem ayrıca eğitimin önümene dikkat çekti.
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