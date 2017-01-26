Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.

"MAHKEME DARBECİLERİ SALIVERİYOR"

Yunan mahkemesinin verdiği skandal kararla ilgili bilgi veren A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis, mahkemenin darbeci askerler için salıverilme kararını da verdiğini açıkladı.



"ÇİPRAS HÜKÜMETİNİ CİDDİ SORUNLAR BEKLİYOR"

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin, Türkiye'ye ait askeri sırları Yunan makamlarına verdiğine dair iddialara ilişkin bilgi veren A Haber Danışmanı Orhan Sali, "İki ülke arasında çok daha farklı bir ilişki gelişecektir. Nitekim 17 Aralık sonrasında FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün de Türkiye'ye ait özel bilgileri Alman makamlarına verdiği konuşulmuştu. Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili de aynı durum söz konusu. Darbecilerin elinde olan askeri bilgilerin Yunan istihbaratına verildiğine ilişkin iddialar var. Bundan sonra Çipras hükümetini ciddi sorunlar bekliyor. Nitekim bu 8 darbeci için Yunan mahkemelerinin üzerinde siyasi bir baskı oluşturulmuştu" dedi.

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MAHMUT ÖVÜR: AKILLA İZAH ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür şunları kaydetti: Komşu Yunanistan'ın, iktidarı solcu Çipras olan bir siyasi iradenin, bir AB üyesinin yani Yunanistan'ın bu tavrı demokrasi ve insan hakları anlamında sınıfta kaldığının göstergesi. Bu darbecilerin yaptıkları o kadar net ki... Bu karar, Yunanistan'ın kötü bir sınav verdiğini gösteriyor. Yunanistan, geçmişte de kötü sınavlar verdi. Ama şu an garip bir paradoks var. Bu kararı akılla izah etmek mümkün değil.



İSTANBUL'DA MAHKEME YAKALAMA KARARI ÇIKARDI

Yunanistan'ın vermediği darbeciler hakkında İstanbul'da mahkeme yakalama kararı çıkardı.Darbeci hainler hakkında Kırmızı Bülten için Interpol'e başvurulacak.