



YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. ve 36. maddelerine göre 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirildi.



Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendinde öngörülen şartları taşımadığının belirlendiği kaydedildi.

İŞTE SEÇİMLERE KATILABİLECEK OLAN SİYASİ PARTİLER

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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ





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HÜR DAVA PARTİSİ​





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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ​





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SAADET PARTİSİ​





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VATAN PARTİSİ​





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BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ​





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CUMHURİYET HALK PARTİSİ​





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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ​





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HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ



