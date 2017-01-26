Yine kayak faciası

Tüm Türkiye, 16 yaşındaki Yiğithan'ın acısını yaşarken, yürek yakan bir haber de Ispata'dan geldi. Öyle ki ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş (36), sömestr tatlinin başlamasıyla kentte bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde gitti. Geçen Pazar günü snowtubing (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Ulutaş, kendisi gibi şişme botla kayan 5 kişiyle çarpıştı. Ağır yaralanan genç kadın, hemen Süleyman Demirel Üniversitesi Hastane'sine kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği belinlenen Ulutaş, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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