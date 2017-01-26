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Yine faciası

, snowtubing yaptığı sırada 5 kişiyle çarpıştı. Talihsiz kadın kurtarılamadı

Yine kayak faciası
Tüm Türkiye, 16 yaşındaki Yiğithan'ın acısını yaşarken, yürek yakan bir haber de Ispata'dan geldi. Öyle ki ana sınıfı öğretmeni (36), sömestr tatlinin başlamasıyla kentte bulunan Davraz Merkezi'nde gitti. Geçen Pazar günü snowtubing (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Ulutaş, kendisi gibi şişme botla kayan 5 kişiyle çarpıştı. Ağır yaralanan genç kadın, hemen Süleyman Demirel Üniversitesi Hastane'sine kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği belinlenen Ulutaş, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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