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r’da 4 katlı binada

r’da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Üsküdar’da 4 katlı binada yangın
Edinilen bilgiye göre, Çavuşdere Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binadaki iki katın yanı sıra bitişiğindeki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 23:04
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