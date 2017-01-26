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Türk-Rus başarısı

Türk-Rus başarısı
Astana lerinde Türkiye, Rusya ve İran anlaştı... 'de ateşkesi sağlayan bu anlaşmanın, yeni çalışmalarla kalıcı barışı getireceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmelerini 'başarı' olarak tanımladı. Peskov, gerekmesi hâlinde tarafların yeniden Astana'da bir araya gelebileceğini de belirtti. Kazak heyetler, kulislerde yaptıkları açıklamalarda asıl başarının Rusya ve Türkiye'ye ait olduğunu söyledi. Görüşme sonrası 'nın ateşkese uyması için Esed rejimini bir kez daha uyardı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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