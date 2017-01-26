Terbiyesiz Eren Erdem

Türk ve Türkiye düşmanlığı konusunda FETÖ'cülerle aynı çizgide yer alan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medyadan video paylaşarak anayasa değişikliğine destek veren futbolcuları hedef aldı. Erdem, sadece düşüncelerini paylaşan futbolculara, "Alayınız hainsiniz" diyecek kadar ileri gitti. Sık sık İran ajanlığıyla suçlanan Erdem sanatçılara perfazıca, "Satılmış" dedi.