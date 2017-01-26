'Tel'örist

DEAŞ’ın Yaser Radow adlı militanıydı! Terör örgütünün sözde kadısıydı. İstanbul’da yakalandı. Makat bölgesinden bir telefon çıktı! Numaralardan hainlerin tüm yapılanmasına ulaşıldı. Hücre evleri basıldı. Canlı bomba olduğu tespit edilen teröristler tek tek avlandı
İstanbul yeni yılın ilk dakikalarında kana bulandı. Bir cani Reina adlı gece kulübünü bastı. 39 kişiyi katledip kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 16 gün sonra o caniyi yakaladı. Teröristin DEAŞ üyesi Abdulgadir Masharipov olduğu ortaya çıktı. Masharipov'un sorgusu sürerken Terörle Mücadele ekipleri operasyonlarını yoğunlaştırdı. Soruşturma sürecinde 20 hücre çökertilirken 50 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, DEAŞ'ın sözde kadısı "Ebu Cihad" kod isimli YaserSalem Radow de vardı. Zanlının 5 Ocak'ta Zeytinburnu'nda 10 şüpheli ile gözaltına alındığı açıklandı. Yaser Radow'un gözaltına alındığı evi DAEŞ'li Abdurrauf S.'nin tuttuğu saptandı. Abdurrauf S.'nin Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un saklandığı evi de tutan isim olduğu anlaşıldı. Ekipler Radow'u gözaltına alırken zanlının üst araması yapıldı. Bu sırada ekipler inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Zanlınınmakat bölgesinden bir telefonçıktı. Telefonu çıkaran TEM ekipleri, bazı görüntülere ulaştı.
NOT DEFTERİ DE ÇIKTI
Görüntüler içerisinde çok sayıda silah fotoğrafı bulunduğu öğrenilirken telefonun rehber listesinin örgüt yönetici ve militanlarının telinin bulunduğu örgüt İstanbul kadro listesi olduğu anlaşıldı. Radown'unkıyafetlerinin içinde bir notdefteri de çıktı. Bu defterdeçok sayıda DEAŞ üyesine aitbilgiye rastlandı. Adliyeye çıkarılan sözde kadı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı.
SİLAH FOTOĞRAFLARI
İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, sözde İstanbul kadısı Yaser Salem Radow'a yönelik önemli bilgilere ulaştı. Buna göre caninin makatından çıkan telefonda silah fotoğrafları da vardı. Ekipler, Radow'un "Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli" bulunduğunu vurguladı. Zanlının eşi ise yabancı uyruklu çıktı. Hatta söz konusu kadının daha önce yakalanıp sınır dışı edildiği vurgulandı.
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