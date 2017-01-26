Tele-tokat

Telefon dolandırıcıları bu defa sert kayaya çarptı. Bursa'da yaşayan Ali Başaran (82)'ı arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. 'Terör operasyonunda isminiz var' diyerek bankadaki 12 bin lirasını aldı. Ardından arsasını satıp parayı kendilerine vermesini istedi. Başaran'ın durumdan şüphelenmesi üzerine kıskıvrak yakalandı. İstanbul Kadıköy'de ise başka bir sahtekar, İbrahim B.'yi aradı. Yine isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip banka hesabındaki parayı çekmesini istedi. 105 bin TL'sini çekmeye hazırlanırken durumdan şüphelenen yaşlı adam polise haber verdi. Parayı almaya geldikleri sırada yakalanan İsmail B. isimli sahtekar tutuklandı.
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