Son tartışma

İzmir'de dün otomobille seyir halinde olan MetinKaplan (27), sevgilisi İlknur Aker ile tartışmaya başladı. İkili birbirine girdi. Kaplan, aracı sağı çekip park etti. İlknur Aker, araçtan indi. Karşıya geçmek istedi. Bu sıradaservis minibüsününaltına kaldı. Üzerinde çok sayıda araba geçen talihsiz genç kız feci şekilde hayatını kaybetti. Kız arkadaşının ölümü üzerine Metin Kaplan büyük üzüntü yaşadı. İlknur Aker'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, servis minibüsü sürücüsü Ş.Ö. gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.