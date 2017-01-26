Son tartışma

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İzmir'de dün otomobille seyir halinde olan Metin Kaplan (27), sevgilisi İlknur Aker ile tartışmaya başladı. İkili birbirine girdi. Kaplan, aracı sağı çekip park etti. , araçtan indi. Karşıya geçmek istedi. Bu sırada servis minibüsünün altına kaldı. Üzerinde çok sayıda araba geçen talihsiz genç kız feci şekilde hayatını kaybetti. Kız arkadaşının ölümü üzerine Metin Kaplan büyük üzüntü yaşadı. İlknur Aker'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, servis minibüsü sürücüsü Ş.Ö. gözaltına alındı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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