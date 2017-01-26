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Şoför bacaksız çıktı

Şoför bacaksız çıktı
Sinop Saraydüzü'nde geçen ay karlı yolda kontrolden çıkan bir şarampole yuvarlandı. Yolculardan 4'ü ölürken, 27 kişi de yaralandı. sırasında otobüsü kullanan ve kendisi de ağır yaralanan 'in ayağının yarısının olmadığı ortaya çıktı. Halen yoğun bakımda olan Ekren'in yıllar önce de yine bir otobüs kazası geçirdiği ve ayağının yarısını kaybettiği belirlendi. Uzmanlar, "Yasaya göre özürlüler, ticari araç kullanamaz. Sadece sağlık raporları incelendikten sonra verilen özürlü sürücü belgesi ehliyeti ile, özür durumuna göre dizayn edilmiş özel araçları kullanabilir. Otobüs şoförünün de ilk kazadan sonra sağlık raporu alıp, bu rapora göre yeni bir sürücü belgesi alması gerekirdi" dedi.

DENİZ ÖZEN
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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