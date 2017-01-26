Şoför bacaksız çıktı

Sinop Saraydüzü'nde geçen ay karlı yolda kontrolden çıkan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Yolculardan 4'ü ölürken, 27 kişi de yaralandı. Kaza sırasında otobüsü kullanan ve kendisi de ağır yaralanan Ahmet Ekren'in ayağının yarısının olmadığı ortaya çıktı. Halen yoğun bakımda olan Ekren'in yıllar önce de yine bir otobüs kazası geçirdiği ve ayağının yarısını kaybettiği belirlendi. Uzmanlar, "Yasaya göre özürlüler, ticariaraç kullanamaz. Sadece sağlıkraporları incelendikten sonraverilen özürlü sürücü belgesiehliyeti ile, özür durumuna göredizayn edilmiş özel araçları kullanabilir. Otobüs şoförünün de ilk kazadan sonra sağlık raporu alıp, bu rapora göre yeni bir sürücü belgesi alması gerekirdi" dedi.
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