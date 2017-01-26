Önemli olan detay ise bu FETÖ'cü binbaşının kaçtığı ve şu anda Suriye'de olması.
TELEFONUNDAN FETÖ'CÜ BİNBAŞININ İSMİ ÇIKTI
Reina saldırganının FETÖ'cü bir binbaşı ile bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Nedim Şener yaptığı açıklamada, "Yapılan baskınlarda saldırganın tablet bilgisayarı ele geçiriliyor. Telegram isimli yazışma programını kullandığı ortaya çıkıyor. Daha sonra mail bilgilerine ulaşılıyor. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak ulaşılan telefon kayıtlarında ise Zafer Özdiriliş isimli bir binbaşının ismi çıkıyor.
FETÖ'CÜ BİNBAŞI SURİYE'YE KAÇMIŞ
Hafta başında Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de bu konuyu yazmıştı. Bu bilginin peşine düştüğümüzde bu kişinin bir yarbay değil, bir binbaşı olduğunu öğrendim. Bu binbaşı, 15 Temmuz gecesi, 'Vur emri' veren birisi ve şu anda Suriye'de kaçak olduğu bilgisi polisin elinde var. 'Bu isimle teröristin arasında ne ilişki olabilir?' Polis bu bilgiyi araştırıyor. Saldırgan şu anda emniyette, sorgulamada gündeme gelecek ayrıntılardan bir tanesi" dedi.
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