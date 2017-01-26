Referandum Nisan’da

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaş değişimi zorluyor, vatandaş değişim istiyor. Direnen biz olamayız. Bizim aksine değişimi zorlamamız lazım. Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu YSK'nın vereceği bir karar" dedi.



1923'TE REJİM TARTIŞMASI BİTTİ

Rejim tartışmalarına da değinen Yıldırım, şunları söyledi: "Gürültü, patırtı, efendim 'Rejim değişiyor, Türkiye elden gidiyor.' Türkiye'nin bir yere gittiği yok. Türkiye emin adımlarla muasır medeniyetler seviyesine ilerliyor. Telaşları kendi gelecekleri, kendi ikballeri. Kaç sefer söyledik kardeşim, 93 yıl önce Cumhuriyet ilan edildi, 1923'te rejim tartışması sona erdi, nokta. Bırakın bunu, kimi kandırıyorsunuz? Millet kararını verdi, padişahlık gitti, Cumhuriyet geldi. Cumhuriyet'in nimetlerinden de herkes istifade ediyor. Çalışan, çabalayan gayret ediyor, sınıf farkı yok, aile mensubiyeti yok, millet kimi beğeniyorsa onu seçiyor. İster bir köylüyü seçiyor, ister bir şehirliyi seçiyor. Yeter ki vatanına, milletine hizmet etsin."