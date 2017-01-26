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Özgür Kız’ın hayatı değişti

Özgür Kız’ın hayatı değişti
İzmir'de yaşayan Ayşe Kurucu (60), yaklaşık 25 ülkeyi gezdi. "Canım kızım" dediği fotoğraf makinesini otostopla bindiği arabada unutunca hayatı değişti. Makinedeki sıra dışı fotoğrafları sayesinde sosyal medyada "Ayşe Teyze" ve "Özgür Kız" olarak tanınan Kurucu, bu sayede ünlendi.

TEKLİF YAĞIYOR
Ameliyatla sırtındaki yağları aldıran 60'lık Özgür Kız'a havayolları şirketlerinden sponsorluk, üniversitelerden de söyleşi teklifleri geldi. Kurucu, katıldığı söyleşilerde üniversiteli gençlere deneyimlerini anlattığını söyledi. 2 çocuk 6 torun sahibi , kadınlara da "Hiçbir şeye bağımlı olmasınlar. 'Bu yaştan sonra ne olur, ne yapabilirim' deyip kendilerini yaşamdan çekmesinler" diye seslendi.

Roma'da Pisa, Paris'te Eyfel Kulesi başta olmak üzere 25 farklı ülkede çektirdiği fotoğraflarıyla ünlenen Kurucu'nun yeni rotası KKTC ve İspanya...
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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