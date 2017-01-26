Özgür Kız’ın hayatı değişti

İzmir'de yaşayan AyşeKurucu (60), yaklaşık25 ülkeyi gezdi. "Canımkızım" dediği fotoğrafmakinesini otostopla bindiğiarabada unutunca hayatıdeğişti. Makinedeki sıra dışıfotoğrafları sayesinde sosyalmedyada "Ayşe Teyze" ve"Özgür Kız" olarak tanınanKurucu, bu sayede ünlendi.
TEKLİF YAĞIYOR
Ameliyatla sırtındaki yağları aldıran 60'lık Özgür Kız'a havayolları şirketlerinden sponsorluk, üniversitelerden de söyleşi teklifleri geldi. Kurucu, katıldığı söyleşilerde üniversiteli gençlere deneyimlerini anlattığını söyledi. 2 çocuk 6 torun sahibi Ayşe Kurucu, kadınlara da "Hiçbir şeye bağımlı olmasınlar. 'Buyaştan sonra ne olur,ne yapabilirim' deyip kendilerini yaşamdan çekmesinler" diye seslendi.
Roma'da Pisa, Paris'te Eyfel Kulesi başta olmak üzere 25 farklı ülkede çektirdiği fotoğraflarıyla ünlenen Kurucu'nun yeni rotası KKTC ve İspanya...
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