Öz vahşet!

2005 yılında Muhammet Özütok'un öldürülmesiyle ilgili cezaevine giren Turan Sert (35), yaklaşık 5 ay önce tahliye edildi. Sert dün,bir kafede kasiyer olarak çalışan yeğeniŞeyma Soyuipek (23) ile birlikte, dairekiraladı. Akşam saatlerinde daireye giden ev sahibi zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine polisi aradı. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Soyuipek ile amcası Sert'in cansız bedenlerini buldu. Evde yapılan incelemede, Turan Sert'in, genç kızı tabancayla göğsünden vurduktan sonra aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Tabanca, Sert'in cesedinin yanında bulundu. Acı haberialan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Sertve yeğeninin cansız bedenleri otopsi içinİzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yeğenini öldürüp intihar eden Sert'in, neden ev kiraladığı ve ikili arasında ne yaşandığı ise henüz tespit edilemedi. Bu arada, Şeyma Soyuipek'in babasının bir süre önce, Sert olan soyismini değiştirdiği öğrenildi. Soruşturma başlatanpolisin, genç kız ile Sert'in yakınlarınınifadesine başvuracağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.