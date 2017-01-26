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Öz vahşet!

Cezaevinden 5 ay önce çıkan , öz yeğeni ’i tabancayla katletti. Ardından da canına kıydı

Öz vahşet!
2005 yılında Muhammet Özütok'un öldürülmesiyle ilgili cezaevine giren Turan Sert (35), yaklaşık 5 ay önce tahliye edildi. Sert dün, bir kafede kasiyer olarak çalışan yeğeni Şeyma Soyuipek (23) ile birlikte, daire kiraladı. Akşam saatlerinde daireye giden ev sahibi zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine polisi aradı. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Soyuipek ile amcası Sert'in cansız bedenlerini buldu. Evde yapılan incelemede, 'in, genç kızı tabancayla göğsünden vurduktan sonra aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Tabanca, Sert'in cesedinin yanında bulundu. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Sert ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yeğenini öldürüp intihar eden Sert'in, neden ev kiraladığı ve ikili arasında ne yaşandığı ise henüz tespit edilemedi. Bu arada, 'in babasının bir süre önce, Sert olan soyismini değiştirdiği öğrenildi. Soruşturma başlatan polisin, genç kız ile Sert'in yakınlarının ifadesine başvuracağı belirtildi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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