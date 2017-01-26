Nikah için gün alan nişanlı çift, kaza geçirdi. Gelin adayı öldü. Damat yaralandı. Nevşehir'de dün 28 yaşındaki Cenk Ay, nişanlısı Özgül Köylü (27) ile beraber otomobille yola çıktı. Bir süre sonra kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Nişanlı çift, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel bir anaokulunda öğretmen olan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ay ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çiftin, önümüzdekipazar günü nikahlarını kıydırmak için günaldıkları öğrenildi. Köylü'nün cenazesi,Avanos'ta öğlen namazından sonra kılınancenaze namazının ardından gözyaşlarıarasında toprağa verildi.
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