Nikah için gün alan nişanlı çift, kaza geçirdi. Gelin adayı öldü. Damat yaralandı. Nevşehir'de dün 28 yaşındaki Cenk Ay, nişanlısı Özgül Köylü (27) ile beraber otomobille yola çıktı. Bir süre sonra kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Nişanlı çift, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel bir anaokulunda öğretmen olan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ay ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çiftin, önümüzdeki pazar günü nikahlarını kıydırmak için gün aldıkları öğrenildi. Köylü'nün cenazesi, Avanos'ta öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.