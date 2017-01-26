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O ülke sini 'ye verdi

sunucusunun bulunduğu , ile bilgi paylaşımında bulundu.

O ülke ByLock listesini Türkiyeye verdi

, daha önce 'dan bilgi talep etmiş, ancak sonuç alamamıştı. Büyükelçi Andrey Karlovsuikastinden sonra Türkiye ile birlikte soruşturma yürüten Rusya'nın devreye girmesiyle Litvanya, Türkiye ile bilgilerini paylaştı.

MİT 2016'DA ÇÖZMÜŞTÜ
''nün kriptolu haberleşme ağı olarak kabul edilen ByLock'un sunucusunun Litvanya'da olduğu belirlenmişti. Yazışma içerikleri ile bu yazışmaları yapanların bilgilerine ulaşmak için yapılan çalışmalar Mayıs 2016'da sonuç verdi.

18 MİLYON YAZIŞMA, 3.5 MİLYON E-POSTA
Litvanya'daki sunucuya giren MİT, ByLock verilerini Türkiye'ye aktardı. Yapılan analizde ByLock'ta 18 milyon yazışma ve 3.5 milyon e-posta saptandı. Ayrıca 200 binin üzerinde kullanıcı tespit edilerek, ByLock sistemini kullananların si çıkarıldı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 18:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Realist Realist

Bu nasıl bir kansızlıktır ki, ABD kucağındaki bir şarlatan bu gizzli haberleşeme ağı üzerinden "Türkiye'de darbe yapacağız, devleti ele geçireceğiz, kan dökeceğiz" diyor, 20 senedir ABD kucağında oturan bir şarlatan diyor bunu, bu kansızların kanına hiç dokunmuyor, hiç birisi "biz Hak yolu bilip geldik, ama sen şeytana hizmet ediyorsun" demiyor, sıtkını, yakasını sıyırmıyor bu kahpe şarlatandan...Allah ıslah etsin, Allah kimseyi şeytanınesiri yapmasın...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2017 00:20
t.c. t.c.

acil idam çıkarılmalı ve teröristler acil idam edilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2017 23:33
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