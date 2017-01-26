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'de terör operasyonu

'nin Ulukışla ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın yakalandı. Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

6 aydır aranan terörist yakalandı

'nin Ulukışla ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Niğde - Ankara karayolunun Çeleme Deresi mevkisindeki kontrol noktasında Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Kimlik kontrolünde DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen H.Ç. (35) gözaltına alındı.

Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 14:59
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