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Mega proje için 4 teklif!

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

Mega proje için 4 teklif!
Çanakkale Boğazı üzerinde yapılacak köprü ve 101 kilometre uzunluğundaki otoyol ile bağlantı yollarının inşaat ihalesine dört ortak girişim grubu teklif verdi.

halenin akşama kadar sonuçlanması beklenirken, yetkililer ihale sonucunu Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklayacağını söyledi. İki yönü de üç şeritli inşa edilecek köprü ve otoyolun 5.5 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, köprünün finans maliyetinin 10 milyar lira olduğunu açıklamıştı. İhale komisyonuna başkanlık eden Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Sefer Tırman ihale için 11 yabancı, 13 de yerli şirketin şartname satın aldığını belirtti.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesine şu ortak girişim grupları teklif verdi:

*Daelim - Limak - SK - Yapı Merkezi

*IHI - Itochu - JOIN - Makyol - Nurol
-Japan Expressway

*Cengiz İnşaat - Kolin İnşaat - CRBC

*IC İçtaş - Astaldi
  • 26 Ocak 2017, Perşembe 10:47
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