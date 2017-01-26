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Kurye konuştu

Kurye konuştu
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde Suriye sınırında polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 'in kuryesi sorgusunda konuştu. Mahho'nun yer göstermesiyle ele geçirilen 3 kilo 560 gram RDX patlayıcısı ve canlı bomba malzemelerini, Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'a gönderileceği ortaya çıktı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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