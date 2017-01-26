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'nde ateş açan kişi gözaltında

'nin başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı. F.E, çok geçmeden gözaltına alındı.

Kartal Devlet Hastanesinde ateş açan kişi gözaltında

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı duyuldu.

Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını müdahale etti.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 13:33
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