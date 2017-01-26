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Kara yazı!

, yaparken pistten çıktı. Başını kayaya çarptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz genç, dün yapılan cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı

Kara yazı!
İstanbul'da yaşayan , 16 yaşında pırıl pırıl bir gençti. Dönemin yorgunluğunu atmak için sömetr tatilinde ailesiyle birlikte Kayseri 'e gitti. Yiğithan, yapmak için, geçtiğimiz gün teleferikle pistin en üst istasyonuna çıktı. Burada kaymaya başladığı sırada turuncu fileleri geçti. Karların ezilmediği bölgede de kaymak isteyen gencin bu hatası, onu canından etti. Pistten çıkıp kayadan yuvarlanan Yiğithan, başını bir kayaya çarpıp kendinden geçti. Çocuklarından haber alamayan aile de durumu jandarmaya bildirdi. 4 saat sonra telefon sinyalinden Yiğithan'ın yeri belirlendi. Hemen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan talihsiz genç, iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haber, Selvi ailesini yıktı geçti.

KİMSE TESELLİ EDEMEDİ!
Anne Ceyhan Selvi ve emekli Yarbay baba Hayati Selvi'yi kimse teselli edemedi. Oğullarının odasına girip yatağına yatan acılı anne babanın gözyaşları dinmek bilmedi. Daha önce bir terör saldırısında bacağını kaybeden gazi baba Selvi, şunları söyledi: "Saat 14.00'da görüştük, 14.30'da görüştük. Sonra haber alamadım. Saat 17.00'da jandarmalara söyledim. Bütün pistin ışıklarını açtırdım, aradık, aradık, aradık... Dere yatağının içinde buldum oğlumu. Çok masajlar yaptılar ama kurtaramadık oğlumu. Allah'ım benden çok seviyormuş yakışıklımı. Benden çok seviyormuş. Böyle bir acı yok, kimseye vermesin Allah. Profesyonel bir kayakçıydı. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum. Sömestr tatilinde ailece oradaydık. Erciyes başımıza geçti." Öte yandan talihsiz gencin otopsi raporunda ölüm nedeni de belirlendi. Yiğithan'ın çarpmanın etkisiyle omuriliğinin kırıldığı, iç kanama nedeniyle de hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç yaşında sonucu hayatını kaybeden Yiğithan, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Kaybettikleri oğullarının yatağından çıkamayan, acılı anne babaya, 8 yaşındaki çocukları Emirhan bile teselli olamadı. Baba Hayati Selvi, "Profesyonel bir kayakçıydı. Böyle bir kaza nasıl oldu anlayamıyorum" açıklamasını yaptı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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