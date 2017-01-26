Kara yazı!

İstanbul'da yaşayan Yiğithan Selvi, 16 yaşında pırıl pırıl bir gençti. Dönemin yorgunluğunu atmak için sömetr tatilinde ailesiyle birlikte Kayseri Erciyes'e gitti. Yiğithan, kayak yapmak için, geçtiğimiz gün teleferikle pistin en üst istasyonuna çıktı. Burada kaymaya başladığı sırada turuncu fileleri geçti. Karların ezilmediği bölgede de kaymak isteyen gencin bu hatası, onu canından etti. Pistten çıkıp kayadanyuvarlanan Yiğithan, başını bir kayayaçarpıp kendinden geçti. Çocuklarından haber alamayan aile de durumu jandarmaya bildirdi. 4 saat sonra telefon sinyalinden Yiğithan'ın yeri belirlendi. Hemen sağlıkekipleri tarafından Erciyes ÜniversitesiHastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan talihsiz genç, iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haber, Selvi ailesiniyıktı geçti.
KİMSE TESELLİ EDEMEDİ!
Anne Ceyhan Selvi ve emekli Yarbay baba Hayati Selvi'yi kimse teselli edemedi. Oğullarının odasına girip yatağına yatan acılı anne babanın gözyaşları dinmek bilmedi. Daha önce bir terör saldırısında bacağını kaybeden gazi baba Selvi, şunları söyledi: "Saat 14.00'da görüştük, 14.30'da görüştük. Sonra haber alamadım. Saat 17.00'da jandarmalara söyledim. Bütün pistin ışıklarını açtırdım, aradık, aradık, aradık... Dere yatağının içinde buldum oğlumu. Çok masajlar yaptılarama kurtaramadık oğlumu. Allah'ımbenden çok seviyormuşyakışıklımı. Benden çok seviyormuş. Böyle bir acı yok, kimseye vermesin Allah. Profesyonel bir kayakçıydı. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum. Sömestr tatilinde ailece oradaydık. Erciyes başımıza geçti." Öte yandan talihsiz gencin otopsi raporunda ölüm nedeni de belirlendi. Yiğithan'ın çarpmanın etkisiyle omuriliğinin kırıldığı, iç kanama nedeniyle de hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç yaşında kaza sonucu hayatını kaybeden Yiğithan, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaybettikleri oğullarının yatağından çıkamayan, acılı anne babaya, 8 yaşındaki çocukları Emirhan bile teselli olamadı. Baba Hayati Selvi, "Profesyonel bir kayakçıydı. Böyle bir kaza nasıl oldu anlayamıyorum" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.