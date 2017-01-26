Yol Durumu
  1. Ergenekon-Kozanlı Ömer hattı
  2. İmza FETÖ

Kan kardeşler

yapılanmasının ayağında yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ’un, içindeki görevlilerinin isimlerini kanlı terör örgütüne verdiği iddia edildi

Kan kardeşler
Bursa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/ PDY) yönelik operasyon yapıldı. Aralarında örgütün "eğitim imamı" olan da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cemal Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Bulut, dün adliyeye sevk edildi.

MÜDÜRLÜK YAPMIŞ
Bulut'a yöneltilen suçlama ise son derece önemliydi. İddiaya göre Cemal Bulut Kuzey Irak'a gitti. FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" Talip Büyük ve "Medya imamı" Doğan Ertuğrul ile bir araya geldi. Ardından bu iki isimle birlikte terör örgütü 'ya sızan emniyet ve görevlilerinin listesini kanlı örgütün yöneticilerine verdi. Bulut'un ayrıca Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'daki FETÖ/PDY'nin okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding'de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Bulut'un örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenilirken 3 zanlıda daha ByLock çıktı. Bu arada gözaltına alınan zanlılardan 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bulut haricindeki 2 kişi ise emniyetten salıverilmişti.


* Cemal Bulut, Talip Büyük ve Doğan Ertuğrul'un kanlı örgütün sözde yöneticilerinden Cemil Bayık ile görüştüğü iddia edildi.
Etiketler: , , , , , ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar