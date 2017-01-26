Kan kardeşler

Bursa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyon yapıldı. Aralarında örgütün "eğitim imamı" olan Cemal Bulut da gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cemal Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Bulut, dün adliyeye sevk edildi.
MÜDÜRLÜK YAPMIŞ
Bulut'a yöneltilen suçlama ise son derece önemliydi. İddiaya göre Cemal Bulut Kuzey Irak'a gitti. FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" Talip Büyük ve "Medya imamı" Doğan Ertuğrul ile bir araya geldi. Ardından bu iki isimle birlikte terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini kanlı örgütün yöneticilerine verdi. Bulut'un ayrıca Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'daki FETÖ/PDY'nin okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding'de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Bulut'un örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenilirken 3 zanlıda daha ByLock çıktı. Bu arada gözaltına alınan zanlılardan 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 17'si çıkarıldıkları mahkemecetutuklanmış, 7'si deadli kontrol şartıylaserbest bırakılmıştı. Bulut haricindeki 2 kişi ise emniyetten salıverilmişti.
* Cemal Bulut, Talip Büyük ve Doğan Ertuğrul'un kanlı örgütün sözde yöneticilerinden Cemil Bayık ile görüştüğü iddia edildi.
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