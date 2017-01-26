Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şehir genelinde dün geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşerek eksi değerleri bulması bekleniyor. İstanbul genelinde bugün, yarın ve cumartesi günleri de aralıklarla sürmesi beklenen yağışla, kar kalınlığı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir seviyeye ulaşacak

KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) 7 bin personel ve bin 347 aracın da dahil olduğu tüm birimleri ile görev yapacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, uçuş trafiğinin etkilenmemesi amacıyla pistlerde ve apronlarda 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle alarma geçti. DHMİ daha önceki kar yağışında sıkıntı olan körük çevresi ve uçak altlarını temizlemek için de 6 küçük araç aldı. Ayrıca karla mücadelede ve uçakların buzlanmasına karşı kullanılmak üzere 500 ton De-icing sıvı ve Anti-icing stoklandı. Sıvılar, kullanılmak üzere apronlarda hazır bekletiliyor.



AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. AKOM, "Kar yağışının olduğu Perşembe-Cuma arası toplu taşımayı kullanın" uyarısında bulundu.



İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.



467 SEFER İPTAL

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planlanan iç ve dış hat olmak üzere toplam 327 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda iptallerin 26-27 Ocak tarihlerini kapsadığına yer verildi. Belirtilen tarihlerde uçuşu olan yolcuları uyaran THY, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz' tesviyesinde bulundu.



Öte yandan birçok havayolu şirketi de çok sayıda seferini iptal etti. Havayolu şirketleri iptal olan seferlerini resmi internet sitelerinden duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pegasus 26-27 Ocak tarihlerinde toplam 112 iç ve dış hat seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise iptal olan sefer sayının iç ve dış hat olmak üzere toplam 22, Onur Havayolları ise 6 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

KARAYOLLARINDA SON DURUM

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kış mevsi̇mi̇ dolayısıyla yola çıkacak sürücüleri̇n araçlarında kış lasti̇kleri̇nin takılı olması, mutlaka zi̇nci̇r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki̇p mesafeleri̇ni̇ artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi̇k i̇şaret ve i̇şaretçi̇leri̇ne uymaları, şeri̇t i̇hlali yapmamaları, buzlanma ve si̇ste di̇kkatli̇ olmaları gerekiyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün sol şeridi, 31 Ocak'a kadar saat 08.00 ile 19.00 arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım, belirtilen tarih ve saatlerde tek şeritten sağlanacak.

Tirebolu-Torul yolunun 4-13. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım, tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.



