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İmza

M.E.S., karısını sekreteriyle aldattı. İhanete uğrayan eş, bir dedektiflik bürosuyla anlaştı! Takipte olan firma, ABD ve Çin’den ıslak imza makinesi aldı. Armatör M.E.S. İşadamının imzasını kullanıp 50 milyon dolarlık sahte senet hazırladı! Bu senedin alacaklısı ise Gülen Ofis adlı bir yapılanmaydı! İzleri takip eden polis, 20 ’cüyü kıskıvrak yakaladı!

İmza FETÖ
Teröristbaşı Gülen ile çetesi hainlikte sınır tanımadı. İhanete uğrayan bir kadının planı, 'nün larını ortaya çıkardı! Her şey İzmir'de yaşayan M.E.S.'nin (65) ihanetiyle başladı. M.E.S., eşi O.S.'yi sekreteriyle aldattı. Bu ilişkiden bir çocuğun dünyaya geldiği ortaya çıktı. Durumu öğrenen O.S. 3 milyon TL alıp boşandı. Ancak aldatmayı hazmedemeyen kadın, eski eşinin tüm mallarını ele geçirmek için bir dedektiflik firmasıyla anlaştı. Amacı bilgi toplayıp eşini köşeye sıkıştırmaktı! Firmanın sahibi dedektif B.K., bir kargo şirketinde çalışan F.A.'yı işadamına yolladı. Dergi teslimi karşılığı imzasını aldırdı. B.K., Çin'den ve ABD'den getirdiği birebir ıslak imza taklidi yapabilen makinelerle M.E.S.'nin imzasını boş bir senede kopyaladı. Daha sonra senedin üzerine 50 milyon dolar yazıldı. Senedin alacaklısı olarak da FETÖ'cü M.F.E.'ye ait "Gülen" isimli şirket gösterildi. Bunun üzerine FETÖ'cü avukatlar T.Ö. ve İ.E., işlem başlattı. Sahte imza yüzünden işadamının tüm mallarına tedbir uygulandı.

ZAMAN ABONESİYDİ
Durumu fark eden armatör M.E.S. soluğu poliste aldı. Harekete geçen ekipler, avukatlar T.Ö., İ.E., dedektif B.K., "Gülen" isimli şirketin sahibi M.F.E. ile işadamının eski eşi O.Y.'nin de aralarında 20 kişiyi gözaltına aldı. Dedektif B.K.'nın şoförlüğünü yapan O.B. ise polise verdiği ifadesinde tüm hainliği ortaya çıkardı. Şoför O.B. şunları anlattı: "M.F.E., çevresinde FETÖ sempatizanı olarak tanınan ve hatta bu nedenle şirketinin ismini Gülen Ofisi koyduğu öne sürülen kişidir. Avukat T.Ö.'nün adına büroya Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesi gelirdi. B.K. ise bu kumpaslarda payına düşen himmeti alırdı." Sorgusu tamamlanan zanlılardan 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

İşadamının avukatı Mürsel Ünlü, çete hakkında önemli açıklamalar yaptı: "Emniyet, bu olayın FETÖ bağlantısı olduğunu tespit etti. Gözaltındaki şahıslar insanların imzalarını çiçek ve koli teslimi bahanesiyle almışlar. Sonra da Çin'den ve ABD'den getirdikleri makineyle kopyalayıp bir senet haline getiriyorlar. Büyük bir çete çökertildi Dedektifin ev ve iş yerinde yapılan aramalar sonucu bazı Afrika ülkelerinde bulunan FETÖ hesaplarına para aktarıldığı ortaya çıktı. Bu şahıslarla ilgili geçmişte İzmir'de 11 operasyon yapılmış ancak hiçbirisinde yakalanma ve gözaltı kararı verilmemiş. Kanımızca FETÖ üyesi savcılara ve mahkemelere denk gelmişler. Ama artık bu dönem geçti!"

BİLEZİKLERİ HİMMET OLARAK VERMİŞ
Pensilvanyalı sahtekar Gülen'in, örgüte özel dedektiflik büroları bile açtırdığı anlaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Avukat T.Ö.'nün Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) ile bağlantılı olduğu vurgulandı. Kanlı örgütün avukatı T.Ö. ile dedektif B.K., her yıl Kurban Bayramı'nda FETÖ'ye himmet verdi. Hatta B.K. eşinin bileziklerini himmet olarak örgüte gönderdi. Öte yandan T.Ö.'nün kurbanlarının özelliklerine göre planlar yaptığı belirtildi. Soruşturma sürerken kumpasta yer alan işadamının eski eşinin tahliye edilmesine karar verildi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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