Armatör M.E.S., karısını sekreteriyle aldattı. İhanete uğrayan eş, bir dedektiflik bürosuyla anlaştı! Takipte olan firma, ABD ve Çin’den ıslak imza makinesi aldı. Armatör M.E.S. İşadamının imzasını kullanıp 50 milyon dolarlık sahte senet hazırladı! Bu senedin alacaklısı ise Gülen Ofis adlı bir yapılanmaydı! İzleri takip eden polis, 20 FETÖ’cüyü kıskıvrak yakaladı!
Teröristbaşı Gülen ile çetesi hainlikte sınır tanımadı. İhanete uğrayan bir kadının planı, FETÖ'nün kumpaslarını ortaya çıkardı! Her şey İzmir'de yaşayan armatör M.E.S.'nin (65) ihanetiyle başladı. M.E.S., eşi O.S.'yi sekreteriyle aldattı. Bu ilişkiden bir çocuğun dünyaya geldiği ortaya çıktı. Durumu öğrenen O.S. 3 milyon TL alıp boşandı. Ancak aldatmayı hazmedemeyen kadın, eski eşinin tüm mallarını ele geçirmek için bir dedektiflik firmasıyla anlaştı. Amacı bilgi toplayıp eşini köşeye sıkıştırmaktı! Firmanın sahibi dedektif B.K., bir kargo şirketinde çalışan F.A.'yı işadamına yolladı. Dergi teslimi karşılığı imzasını aldırdı. B.K., Çin'den ve ABD'den getirdiği birebir ıslak imza taklidi yapabilen makinelerle M.E.S.'nin imzasını boş bir senede kopyaladı. Daha sonra senedin üzerine 50 milyon dolar yazıldı. Senedin alacaklısı olarak da FETÖ'cü M.F.E.'ye ait "Gülen" isimli şirket gösterildi. Bunun üzerine FETÖ'cü avukatlar T.Ö. ve İ.E., işlem başlattı. Sahte imza yüzünden işadamının tüm mallarına tedbir uygulandı.
ZAMAN ABONESİYDİ
Durumu fark eden armatör M.E.S. soluğu poliste aldı. Harekete geçen ekipler, avukatlar T.Ö., İ.E., dedektifB.K., "Gülen" isimli şirketinsahibi M.F.E. ile işadamınıneski eşi O.Y.'nin de aralarında20 kişiyi gözaltına aldı. Dedektif B.K.'nın şoförlüğünü yapan O.B. ise polise verdiği ifadesinde tüm hainliği ortaya çıkardı. Şoför O.B. şunları anlattı: "M.F.E., çevresindeFETÖ sempatizanı olaraktanınan ve hatta bu nedenleşirketinin ismini Gülen Ofisikoyduğu öne sürülen kişidir. Avukat T.Ö.'nün adına büroya Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesi gelirdi. B.K. ise bu kumpaslarda payına düşen himmeti alırdı." Sorgusu tamamlanan zanlılardan 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı.
İşadamınınavukatıMürselÜnlü, çetehakkında önemli açıklamalaryaptı: "Emniyet, bu olayınFETÖ bağlantısı olduğunutespit etti. Gözaltındakişahıslar insanların imzalarınıçiçek ve koli teslimibahanesiyle almışlar. Sonrada Çin'den ve ABD'dengetirdikleri makineylekopyalayıp bir senet halinegetiriyorlar. Büyük bir çeteçökertildiDedektifin evve iş yerindeyapılanaramalar sonucu bazıAfrika ülkelerinde bulunanFETÖ hesaplarına paraaktarıldığı ortaya çıktı.Bu şahıslarla ilgili geçmişteİzmir'de 11 operasyonyapılmış ancak hiçbirisindeyakalanma ve gözaltı kararıverilmemiş. KanımızcaFETÖ üyesi savcılara vemahkemelere denk gelmişler.Ama artık bu dönem geçti!"
BİLEZİKLERİHİMMETOLARAKVERMİŞ
Pensilvanyalı sahtekar Gülen'in, örgüte özel dedektiflik büroları bile açtırdığı anlaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Avukat T.Ö.'nün Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) ile bağlantılı olduğu vurgulandı. Kanlı örgütün avukatı T.Ö. ile dedektif B.K., her yılKurban Bayramı'nda FETÖ'yehimmet verdi. Hatta B.K. eşinin bileziklerini himmet olarak örgüte gönderdi. Öte yandan T.Ö.'nün kurbanlarının özelliklerine göre planlar yaptığı belirtildi. Soruşturma sürerken kumpasta yer alan işadamının eski eşinin tahliye edilmesine karar verildi.
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