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'cü hakkında zorla getirilme kararı

Mahkeme, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya katılmayıp, geçerli bir mazeret de bildirmeyen firari 'cü hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Firari FETÖcü Hakan Şükür zorla getirilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan 'ün, Twitter üzerinden bir kişiye hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hakan Şükür katılmazken, müşteki İsmail Loyan ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, söz verilen şikayetçi Loyan, "Şükür'ün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımı gördüm. Herkesin görebileceği şekilde paylaşımının altına yorum yazdım. Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiştir. Bu mesajda bana hakaret etmiştir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajı göndermiş, daha sonra beni engellemiştir." dedi.

Loyan'ın avukatı Mehmet Çetintürk de müvekkilinin hakarete uğradığını belirterek, "Şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık Hakan Şükür'e gönderilen çağrı kağıdının tebliğ edildiğini tutanağa geçirdi.

HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI
Müşteki İsmail Loyan'ın davaya katılma talebini kabul eden hakim, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya katılmayıp, geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanık Hakan Şükür hakkında, zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 17:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

hakan noldu hani fetoş seni gelsin kurtarsın halkın gözünde artık bir hiçsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 26.01.2017 19:36
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