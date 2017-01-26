Evet fırtınası

Efsane futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen sosyal medyada referandum için "evet" kampanyası başlattı. Bir video paylaşan Rıdvan "Vatanımız, ülkemiz çokzorlu bir süreçten geçiyor, adeta birİstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz.Güçlü bir Türkiye için evet bende varım" dedi. Dilmen videonun devamında kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan'dan destek istedi. Arda ise çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'ı da kampanyaya çağırdı.
MELTEM CUMBUL 'HAYIR' DEDİ
Çin'in Beijing formasını giyen Burak Yılmaz bu çağrıyı "Güçlü bir Türkiyeiçin ben de varım. Murat Boz kardeşimsen de var mısın?" videosuyla yanıtladı. Şarkıcı Murat Boz ise "Burak, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" videosunu paylaştı. Sosyal medyada büyük destek gören kampanyaya, ünlü şarkıcılar Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses ve oyuncu Murat Yıldırım da "Evet" dedi. Referanduma "Hayır" diyenler ise Meltem Cumbul ve Haluk Levent oldu.
BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUM
Rıdvan Dilmen'in çağrısı sosyal medyada büyük ses getirdi. Ancak her zaman olduğu gibi, bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'evet' diyenleri linç etmeye kalktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.