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fırtınası

Ünlü yorumcu , için ‘’ dedi. Ardından , şarkıcı destek verdi. kısa sürede çığ gibi büyüdü...

Evet fırtınası
Efsane futbolcu ve yorumcu sosyal medyada için "evet" sı başlattı. Bir video paylaşan Rıdvan "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi. Dilmen videonun devamında kariyerini Barcelona'da sürdüren 'dan destek istedi. Arda ise çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'ı da kampanyaya çağırdı.



MELTEM CUMBUL 'HAYIR' DEDİ
Çin'in Beijing formasını giyen Burak Yılmaz bu çağrıyı "Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuyla yanıtladı. Şarkıcı ise "Burak, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" videosunu paylaştı. Sosyal medyada büyük destek gören kampanyaya, ünlü şarkıcılar Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses ve oyuncu Murat Yıldırım da "Evet" dedi. Referanduma "Hayır" diyenler ise Meltem Cumbul ve Haluk Levent oldu.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUM
Rıdvan Dilmen'in çağrısı sosyal medyada büyük ses getirdi. Ancak her zaman olduğu gibi, bir kısım sosyal medya kullanıcısı '' diyenleri linç etmeye kalktı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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