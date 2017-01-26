Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kaya ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden alınan eski Belediye Başkan Vekili Cengiz Kok'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kaya ve Kok, sevk edildikleri adli makamlarca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.
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bu ülkenin ekmeğini ,suyunu için ,sonrada o nimetin içine tükürün, o kadar aşşağılıksınız ki suratınıza bile tükürmem ,
BU HDP ve PKK hepsi Turk Vtan hainlaridir ; CHP si de onlari takip ediyor
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