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tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan tutuklandı.

Terör destekçisi belediye başkanı tutuklandı

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kaya ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden alınan eski Belediye Başkan Vekili Cengiz Kok'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaya ve Kok, sevk edildikleri adli makamlarca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 20:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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faik faik

bu ülkenin ekmeğini ,suyunu için ,sonrada o nimetin içine tükürün, o kadar aşşağılıksınız ki suratınıza bile tükürmem ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2017 08:33
tayfun tayfun

BU HDP ve PKK hepsi Turk Vtan hainlaridir ; CHP si de onlari takip ediyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2017 22:52
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