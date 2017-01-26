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- hattı

, 2007’de Emniyet İmamı Özdil’i yakaladı. Üzerinden çıkan belgeler Türkiye’ye yollandı. ’in yok ettiği o belgeler ise kumpasının kanıtıydı

Ergenekon-Kozanlı Ömer hattı
Adı 'di... 'nün "Emniyet İmamı"ydı. Kod adı Kozanlı Ömer'di. FETÖ soruşturmalarından önce firar etti. Ancak adı son derece önemli bir iddianameye girdi. Buna göre ABD Federal Soruşturma Bürosu , 2007 yılında New York'ta Osman Hilmi Özdil ile örgütün istihbarat teşkilatı sorumlusu olan "Sinan" kod adlı 'u sorguladı. FBI, Özdil'in üzerinden çıkan 14 sayfalık belgeyi Türkiye'ye, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Özdil'in de arasında bulunduğu bazı isimler hakkında bilgi istedi. Ancak dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile Recep Güven, bu belgeleri imha etti. Özdil'in üzerindeki belgelerde adı geçen kişilerin bir bölümünün ise davası sanıkları arasında yer aldığı öğrenildi. İşte bu bilgiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ iddianamesinde yer aldı. İddianamede "Özdil'in üzerinde bulunan belgeler, Ergenekon'un FETÖ tarafından önceden planlandığını göstermiştir" ifadesine yer verildi. Bu arada ile Recep Güven, farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklandı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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