Ergenekon-Kozanlı Ömer hattı

Adı Osman Hilmi Özdil'di... FETÖ'nün "Emniyet İmamı"ydı. Kod adı Kozanlı Ömer'di.FETÖ soruşturmalarından önce firar etti. Ancak adı son derece önemli bir iddianameye girdi. Buna göre ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, 2007 yılında New York'ta Osman Hilmi Özdil ile örgütün istihbarat teşkilatı sorumlusu olan "Sinan" kod adlı Murat Karabulut'u sorguladı. FBI, Özdil'in üzerinden çıkan 14 sayfalıkbelgeyi Türkiye'ye, dönemin Emniyet GenelMüdürlüğü'ne gönderdi. Özdil'in de arasındabulunduğu bazı isimler hakkında bilgi istedi. Ancak dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile Recep Güven, bu belgeleri imha etti. Özdil'in üzerindeki belgelerde adı geçen kişilerin bir bölümünün ise Ergenekon davası sanıkları arasında yer aldığı öğrenildi. İşte bu bilgiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ iddianamesinde yer aldı. İddianamede "Özdil'in üzerinde bulunanbelgeler, Ergenekon'un FETÖ tarafındanönceden planlandığını göstermiştir" ifadesine yer verildi. Bu arada Ramazan Akyürek ile Recep Güven, farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklandı.
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