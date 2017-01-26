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için meydanlara iniyor

Nisanda yapılması planlanan öncesi partiler hazırlıklara başlarken Cumhurbaşkanı 'ın da 30 ilde miting yapacağı öğrenildi. Erdoğan meydanlarda sistem değişikliğinin önemini ve mevcut sistemdeki çift başlılığın neden olduğu sıkıntıları anlatması bekleniyor.

Erdoğan referandum için meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı 'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

sürecine ilişkin AK Parti kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğuna dikkat çekti. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor.

ERDOĞAN MİTİNGLERE BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı, nisan ayının ilk yarısında yapılması planlanan referandum süreci için meydanlara inecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtildi. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, 30 büyükşehiri ziyaret edeceği vurgulandı.

Erdoğan'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

Kaynak: Habertürk
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 16:11
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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hamd lı hamd lı

O ZATEN HALKIN GÖZBEBEĞİ ,HALK ONU ÖZLÜYOR, ONA BOL BOL DUA EDİYOR ,,KÖTÜLERDEN ESİRGESİN DİYOR , BENDE ONU ÇOK SEVİYORUM ŞÜPHESİZ ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 26.01.2017 16:43
Ay ve yildiz Ay ve yildiz

Sevdan sevdamizdir sayin Cumhurum

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.01.2017 16:27
Ahmet Ahmet

Ya Allah, Bismillah..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.01.2017 16:23
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