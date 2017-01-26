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Erdoğan müjde paketini ladı!

, 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u ladı

Erdoğan müjde paketini onayladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahatinden döner dönmez, işletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergi teşviki getiren, emekli ikramiyelerindeki mağduriyetleri ortadan kaldıran, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren kanunu ladı.

, Meclis'in anayasa görüşmelerine verilen arada kabul ettiği, "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Erdoğan'ın onayladığı kanun ile 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen en fazla 30 yıllık ikramiye alan memurların mağduriyetleri giderilecek. Emeklilere çalıştıkları yıl kadar ek ikramiye ödenecek.

Onaylanan kanun ile geçtiğimiz sene kasım-aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans daha getirildi. Ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırmada taksitlerin ödeme süreleri de dörder ay ötelenecek.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 00:11
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