Eli bıçaklı

Samsun'da Neslihan A., (20) eski erkek arkadaşı Tuncer Kara ile yolda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Gözü dönen genç kız, Kara'yı sırtından bıçakladı! Kanlar içinde kalan adam yere yığıldı. Olaya şahit olanlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Hüseyin Kara hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Neslihan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.