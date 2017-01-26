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'nde korkutan

Merkez Üssü nin Çeşme açıklarında 4 ve 4,2 büyüklüğünde iki meydana geldi...

Ege Denizinde korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesinin tespitine göre, 'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.35'de kaydedildi.

'in Çeşme ilçesine 75 kilometre mesafedeki sarsıntının 1,6 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu arada, aynı bölge civarında 17.34'de de 4,0 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 18:06
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