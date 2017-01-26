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Doğan medyasının yeni skandalı!

Doğan medyasının azılı tetikçisi algı operasyonu yapmak isterken yine rezil oldu. ekranına çıkardıkları konuğunun arkasındaki tablo ve vermek istedikleri mesaj 'bu kadar da cahil olunmaz' dedirtti.

Doğan medyasının yeni skandalı!

Doğan medyasından yine bir skandala imza attı. Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Somer isimli bir öğretim üyesiyle canlı bağlantı yapan algı operasyonu yapmaya çalışırken rezil oldu. Konuğun arkasına konulan ve Hz. Muhammed'in isminin yazılı olduğu tabloyla 'bakın dindarlar 'hayır' oyu kullanıyor' mesajı vermeye çalıştı. Ancak Doğan medyası ve Nevşin Mengü'nün atladığı detay ise peygamber efendimizin isminin yazılı olsuğu tablonun ters konulmuş olmasıydı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI MUSTAFA VARANK DA TEPKİ GÖSTERDİ
Doğan medyasının bu skandalına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, "Cehaletiniz ya da algı oyununuz Muhammed (A.S.) tablosunu ters koymanızdan belli. Yazık" ifadelerini kullandı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 11:04
YORUMLAR 15 yorum yapıldı

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SADİ SADİ

KAZ KAFALI SALAKLAR İŞTE HAYIR OYU VERECEKTİM ŞİMDİ EVET VERECEĞİM İNADINA DİNİ SOKARSAN İŞİN İÇİNE NEVŞİN SALAĞI

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 01:18
MEHMET MEHMET

kANSIZLAR ALLAH BÖYLE BOZAR OYUNLARINI İŞTE

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 00:58
Alper Alper

Umarım gezici asiler ve destekcileri de FETÖ,nüm düştüğü duruma düşerler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 00:09
Realist Realist

Bu öküzler televizyoncu ve akademisyen mi güya? Tek marifetleri maneviiyata ve dine hakaret, maalesef bu şarlatanları dinleyerek aydınlanacağını zanneden embesiller de var bu güzel Ülke'de...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 23:03
yunus yunus

Koçun okulundaki adam koçun avukatlığını yapmazsa onun yemini keserler. Koç gezide başroldeydi hala görevine devam ediyor. Bir devlet suçluya yaptırım yapmaz, hesap soramazsa böyle olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 26.01.2017 20:10
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