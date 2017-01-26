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Dışişlerinden 'a sert tepki

: Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır.

Dışişlerinden Yunanistana sert tepki
Fetullahçı Terör Örgütü'nünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade talebi reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine askerler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

sert tepki gösterdi. Yunanistan'ın tutumunu protesto eden Dışişleri açıklamasında," i koruyup kollayan bir ülke durumuna düştünüz" denildi.

Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:
"Demokratik anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki iade talebimiz Yunan yargısı tarafından reddedilmiştir.

Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan'ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür.

Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır. Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür.

Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır."
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 18:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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almuar almuar

bence yunanistana kaçanlar amerikan ajanı idi obama görevini bırakmadan önce yunanistanı en son ziyaret edip onları kesinlikle verilmemesini istemiştir yoksa çoktan teslim ederlerdi cünkü onlar cıa cı ajanlar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2017 21:51
L&#252;tfi Lütfi

kurtuluş savaşında aldığı yenilgi hala ders olmamış anlaşılan.Bizler de hala yardım ediyoruz.İstanbul dan küçük bir devlet iade anlaşmalarına rağmen kafa tutuyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 26.01.2017 18:42
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