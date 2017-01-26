Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, polis ekipleri, Niğde - Ankara karayolunun Çeleme Deresi mevkisindeki kontrol noktasında Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.
Kimlik kontrolünde DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen H.Ç. (35) gözaltına alındı.
6 AYDIR ARANIYORDU
Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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